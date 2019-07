Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann wird überfallen - mit Messer bedroht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Mann ist in der Nacht zum Mittwoch, 03.07.2019, in Lörrach überfallen worden. Der 49-jährige erschien nach der Tat beim Polizeirevier Lörrach und erstattete Anzeige. Kurz nach Mitternacht sei er in der Bahnhofstraße in der Fußgängerunterführung beim Hebelpark von drei Männern unter Vorhalt eines Messers gezwungen worden, sein mitgeführtes Bargeld heraus zu geben. Einer habe ihn mit einem langen Messer bedroht, während die anderen den Weg versperrten. So habe er seinen Geldbeutel vorzeigen müssen. Einer der Täter nahm das Scheingeld in Höhe von 50 Euro an sich, worauf alle Drei in Richtung der Belchenstraße flüchteten. Der Überfallene beschrieb die Tatverdächtigen. So sei der junge Mann, der das Messer in der Hand hatte, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank und durchtrainiert, ein gebräunter Hauttyp. Dieser hatte schwarze Haare, die im Nacken kurz rasiert waren, trug eine Schildmütze und hatte eine auffällige Zahnlücke. Er soll mit starkem Akzent gesprochen haben. Die beiden anderen Tatverdächtigen glichen dem ersten vom Alter und der Größe her, einer hatte im Nacken längere gerade schwarze Haare. Alle waren dunkel bekleidet. Die Kriminalpolizei Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 zu melden.

