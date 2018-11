POL-EL: Lathen - Unfallflucht

Lathen (ots) - Am Freitag, den 02.11.2018, wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr ein schwarzer PKW auf dem ALDI-Parkplatz in der Kreuzstraße an der Fahrertür und am Radkasten beschädigt. Der PKW muss durch einen Ein-oder Ausparkendes Fahrzeug beschädigt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933 8847 in Verbindung zu setzen. / eot

