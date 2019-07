Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Räuberischer Diebstahl im Rheinpark in Friedlingen

Freiburg (ots)

Zu einem wenig erfreulichen Vorfall kam es am Abend des Samstages, 30.06.2019, zwischen 21.20 - 21.40 Uhr, im Rheinpark in Friedlingen. Ein 27-jähriger hatte sich dort auf einer Parkbank niedergelassen und wurde in der Folge von einem Mann angesprochen, woraufhin sich zunächst ein Gespräch zwischen den beiden entwickelte. Im Verlauf des Gesprächs soll der Mann die offen auf der Parkbank liegende Geldbörse des 27-jährigen an sich genommen haben und geflüchtet sein. Als der 27-jährige dies bemerkte, versuchte er, die Flucht zu unterbinden, wurde jedoch zur Seite gestoßen und stürzte im weiteren Verlauf. Nachdem er sich wieder aufgerafft hatte, konnte er noch beobachten, wie der Tatverdächtige auf einem Fahrrad über die Dreiländerbrücke nach Frankreich fuhr.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 - 22 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, dünne Statur, dunkelhäutig, Dreitagebart, linkes Auge etwas mehr geschlossen als das rechte, trug zur Tatzeit eine kurze beige Hose, ein schwarzes T-Shirt und mit rotem Aufdruck auf der Vorderseite, schwarzes Baseball-Cap der Marke "Nike" und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Flucht erfolgte mit einem schwarzen Fahrrad.

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Auf Grund der derzeitigen Witterung geht die Polizei davon aus, dass sich dort zahlreiche weitere Personen aufgehalten haben, welche eventuell als Zeugen in Frage kommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07621/176-0 beim Kriminalkommissariat Lörrach oder unter Tel. 07621/97970 beim Polizeirevier Weil am Rhein zu melden.

