POL-FR: Emmendingen - Radfahrer kollidiert mit Rollerfahrerin

Am Dienstagmorgen (02.07.2019), gegen 07:15 Uhr, wollte ein 58-jähriger Radfahrer die Straße Am Elzdamm überqueren. Hierbei stieg er vom Rad ab und schob es zwischen Autos vorbei, die auf der Straße verkehrsbedingt warteten. Dabei übersah er die links an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahrende 41-jährige Rollerfahrerin. Beide Personen stürzten, die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden.

