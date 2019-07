Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Nächtliche Hilferufe

Freiburg (ots)

Aufgrund von Hilferufen einer Person verständigten Anwohner in Breisach-Niederrimsingen am Mittwoch, 03.07.2019, um 3 Uhr die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle der Person konnte der genaue Grund der Hilferufe nicht in Erfahrung gebracht werden, jedoch fanden die Beamten bei der Personenkontrolle verschiedene Betäubungsmittel.

Die nächtliche Ruhestörung hat nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle zur Folge.

