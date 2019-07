Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer bei Unkrautbeseitigung ausgelöst

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein Brand in einer Halle an der Hüserstraße löste am Mittwoch, 17. Juli 2019 einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Dabei wurden mehrere Holzbohlen und eine Stahltür beschädigt. Gegen 11 Uhr beseitigen Mitarbeiter des Unternehmens Unkraut auf einem Parkplatz mit einem Gasbrenner. Dabei wurden Holzbohlen entzündet, die hinter einer Stahltür lagerten. Zwei Mitarbeiter versuchten diese noch erfolglos zu löschen und wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.jb)

