Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Altensteig - Einbrecher räumen Spielautomaten leer

Calw (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht zum Montag ein Fenster einer Gaststätte in der Rosenstraße in Altensteig auf und gelangte so in den Gastraum. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt mehrere Spielautomaten und brachten das Münzgeld in bislang unbekannter Höhe an sich. Im Anschluss verließen die Eindringlinge den Gastraum wieder über das Einstiegsfenster, wo sie durch Zeugen beobachtet wurden. Laut Angaben der Zeugen könnte es sich bei den Tätern um eine männliche und eine weibliche Personen gehandelt haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

