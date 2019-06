Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Mit Messer bedroht

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Trotz Gegenverkehr abgebogen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 465 schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger war gegen 9.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Urach kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Als er auf der Höhe des Industriegebiets nach links abbog, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 37-jährigen Bikers, der mit seiner Kawasaki auf der B 465 in Richtung Bad Urach unterwegs war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte gegen den Pkw. Der Zweiradlenker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird auf 45.000 Euro geschätzt. An der Kawasaki entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. (jw)

Nürtingen (ES): Auto überschlägt sich

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitagvormittag erlitten, als sich ihr Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall überschlagen hat. Die 84-Jährige befuhr mit ihrem Honda um 10.30 Uhr die Schmidstraße von der Neuffener Straße kommend. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam sie dabei zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Opel. Durch die Kollision wurde der geparkte Pkw nach vorne geschoben und der Wagen der Unfallverursacher zur Seite gedreht. Im Anschluss prallte der Honda so unglücklich gegen den Bordstein, dass es den Pkw aushebelte und er auf das Dach kippte. Die Verunglückte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da es zunächst geheißen hatte, die Frau sei in dem Wagen eingeklemmt, rückte die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Verletzte konnte jedoch von Ersthelfern befreit werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (ES): Beleidigt und mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen in der Lusstraße im Stadtteil Pfrondorf ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 44-jähriger Busfahrer gegen 7.30 Uhr mit seinem vollbesetzten Schulbus entgegen der Einbahnstraße auf der Lusstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei kam ihm ein Entsorgungsfahrzeug ordnungsgemäß entgegen, dessen 43-jähriger Fahrer wegen des Schulbusses mit seinem tonnenschweren Fahrzeug auf ein Privatgrundstück ausweichen musste. Nachdem der 43-Jährige den Busfahrer auf sein verkehrswidriges Verhalten angesprochen hatte, stiegen beide aus ihren Fahrzeugen aus. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der Busfahrer seinen Kontrahenten auch beleidigt haben soll. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll der 44-Jährige wieder in seinen Bus gestiegen sein, aus seinem Rucksack ein Messer geholt haben und damit in drohender Haltung auf den Müllwagen-Fahrer zugegangen sein. Ein Kollege des Bedrohten gelang es rechtzeitig einzugreifen, die Streitenden zu trennen und die Situation so weit zu deeskalieren, dass es nicht zu weiteren Straftaten kam. Im Rahmen einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung konnte der Schulbus anschließend im Ulmenweg angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle und Durchsuchung des Busfahrers wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

