POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Reutlingen

Reutlingen (ots)

Als neuen Leiter des Polizeireviers Reutlingen hat Polizeipräsident Professor Alexander Pick Kriminaldirektor Heiko Kächele am Freitag, 28. Juni 2019, im Rahmen einer Feierstunde ins Amt eingeführt. Heiko Kächele war bereits im Mai zum Leiter des Polizeireviers bestellt worden und hatte damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Michael Simmendinger angetreten, der ebenfalls am Freitag offiziell aus dem Amt des Leiters des Polizeireviers Reutlingen verabschiedet wurde. Michael Simmendinger hatte im Mai das Amt des Leiters der Führungsgruppe und des stellvertretenden Leiters der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Reutlingen angetreten.

Die polizeiliche Laufbahn des 54-jährigen Heiko Kächele begann 1989 bei der damaligen Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach. Nach Abschluss der Ausbildung führte ihn sein Weg zum Landeskriminalamt, bevor er im Jahr 2000 mit dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen die Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst abschloss. Nach weiteren Stationen bei der Landespolizeidirektion Tübingen stieg Kächele 2006 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Als frischgebackener Kriminalrat übernahm er das Amt des Leiters der Kriminalinspektion 2 und zugleich des stellvertretenden Leiters der Kriminalpolizei bei der Polizeidirektion Reutlingen. Schon in diesem Amt folgte er Michael Simmendinger nach. Ab 2008 leitete Kächele das Polizeirevier Metzingen. 2012 übernahm er - zwischenzeitlich zum Kriminaloberrat befördert - im Rahmen der Polizeireform die Leitung des zum Aufbau des Polizeipräsidiums Reutlingen eingerichteten Projektbüros. Nach Inkrafttreten der Polizeireform kehrte er 2014 als Revierleiter nach Metzingen zurück. Seit November 2017 bis zu seiner jetzigen Bestellung zum Leiter des Polizeireviers Reutlingen und seiner Beförderung zum Kriminaldirektor war er kommissarisch mit der Leitung der Führungsgruppe der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Reutlingen beauftragt.

Der verheiratete Vater von zwei Söhnen lebt mit seiner Familie in Rottenburg.

Kriminaldirektor Michael Simmendinger trat 1980 bei der damaligen Bereitschaftspolizeihundertschaft in Hechingen in die Landespolizei ein. Nach der Ausbildung wurde er beim Bezirksdienst des Polizeireviers Reutlingen verwendet, bevor er 1985 zur Kriminalpolizei der Polizeidirektion Reutlingen wechselte. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst 1993 nahm er wiederum verschiedene Funktionen bei der Kriminalpolizei Reutlingen wahr. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums im Rahmen der Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1999 führte sein weiterer Weg zunächst zum Innenministerium, wo er zwei Jahre lang eine Dienstgruppe im Lagezentrum des Landespolizeipräsidiums leitete. Als Leiter der Kriminalinspektion 2 und stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei kehrte er 2001 nach Reutlingen zurück. Seit 2004 leitete er das Polizeirevier Reutlingen, bis er nun das Amt des Leiters der Führungsgruppe der Direktion Polizeireviere und des stellvertretenden Leiters der Direktion Polizeireviere antrat.

Kriminaldirektor Michael Simmendinger lebt in Gomadingen, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. (ak)

