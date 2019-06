Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfallflucht An der Rosenhöhe gesucht

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Brackwede - Am Freitag, 21.06.2019, in der Zeit von 13:30 - 21:45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen am Klinikum Rosenhöhe geparkten Pkw und flüchtete vom Unfallort.

Die Anzeigenerstatterin hatte ihren grauen BMW 1er am Fahrbahnrand der Straße An der Rosenhöhe kurz vor dem dortigen Klinikum geparkt. Sie hatte das Fahrzeug parallel zur Fahrbahn gegenüber der Parkboxen, die sich in Höhe der Kindertagesstätte befinden, abgestellt. Als sie gegen 21:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite ihres Pkw fest. Die Halterin vermutet, dass das verursachende Fahrzeug (mutmaßlich rückwärts) aus einer der Parkboxen auf die Fahrbahn fuhr und dabei den Schaden verursachte. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 2000,- Euro. Die Polizei Bielefeld (VK 2) sucht den Verursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0521 545 - 0 zu melden.

