POL-RT: Vermisstensuche; Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma;

Metzingen (RT): Großeinsatz der Rettungskräfte bei Vermisstensuche

Der Hinweis eines 39-Jährigen, auf eine leblose Person in der Erms, hat am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 20.15 Uhr hatte der alkoholisierte Mann die Rettungsleitstelle der Feuerwehr alarmiert und mitgeteilt, sein Begleiter sei im Bereich der Lindenstraße in die Erms gestürzt und würde nun dort treiben. Im Verlauf der sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen führte der Mann an, dass zudem zwei weitere Begleiter fehlen würden und möglicherweise auch in die Erms gestürzt sein könnten. Da eine tatsächliche Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen entlang der Erms bis nach Riederich eingeleitet. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte der erstgenannte Vermisste wohlbehalten zuhause angetroffen werden. Als ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen in dem Fluss befanden, wurden die Suchmaßnahmen gegen 22.30 Uhr beendet. Neben einem Polizeihubschrauber, zahlreichen Streifenwagen, der Feuerwehr, und dem Rettungsdienst waren auch Spezialkräfte des DLRG bei den Suchmaßnahmen beteiligt. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte vor Ort. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 38-jährige Roller-Fahrerin, die am Donnerstagabend an der Kreuzung Aicher Straße / Alte Talstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad-Roller von der Alten Talstraße in Richtung Felsenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Aicher Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Ford Fiesta. Dessen 59-jährige Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte die Roller-Fahrerin im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der Nikolaus-Otto-Straße ereignet hat. Ein 45-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Nikolaus-Otto-Straße unterwegs und wollte vor der Kreuzung zur Dieselstraße von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen 42-jährigen Motorradfahrer, der sich mit seiner Yamaha bereits auf dieser Spur befand und touchierte ihn. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn, wobei er verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Firma

In eine Firma in der Maria-Merian-Straße ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Gegen 0.30 Uhr gelangte der Täter über eine Terrassentür ins Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Stehlenswertem fielen ihm zwei Geldkassetten in die Hände, mit denen er sich anschließend aus dem Staub machte. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Nürtingen (ES): Betrunken am Steuer eingeschlafen und Unfall verursacht

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagabend in Zizishausen gekommen, als ein betrunkener Autofahrer eingeschlafen und gegen ein Brückengeländer gefahren ist. Der 64-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit seinem VW Tiguan die Inselstraße in Richtung Oberboihingen. Auf der Neckarbrücke schlief der Fahrer ein, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer. Glücklicherweise gab es keine Kollision mit dem Gegenverkehr und das Geländer hielt dem Aufprall stand. Es wurde jedoch auf einer Länge von über sieben Metern beschädigt. Zur Sicherung kamen Mitarbeiter der Stadt Nürtingen vor Ort. Weiterhin rückte die Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. An dem SUV entstand wirtschaftlicher Totalschaden und das Fahrzeug musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Zusätzlich dürfte an der Brücke ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme, der Instandsetzung des Geländers sowie der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung des Autos musste die Brücke teilweise komplett gesperrt werden. Ansonsten konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. (ms)

Wendlingen (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Ein verbotswidriges Abbiegemanöver hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und zwei stark beschädigten Fahrzeugen geführt. Eine 43-Jährige war um 15.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße von der B 313 herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Trotz Verbotsschilder wollte die Frau nach links in die Unterboihinger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Piaggio MP3 eines 26-Jährigen, der stadtauswärts unterwegs war. Das Kraftrad des jungen Mannes wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen. Mit leichten Verletzungen musste der Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Im einsetzenden Berufsverkehr kam es zu leichten Behinderungen. (ms)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Weilheim erlitten. Der 20-Jährige befuhr um 15.40 Uhr mit seiner Honda die Alte Landstraße in Richtung Europastraße. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte der junge Mann ein vorausfahrendes Auto zu spät. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er mit seinem Motorrad nach links aus und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine, schleuderte über die Fahrbahn und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Sie musste abtransportiert werden. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Etwa 15.000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag am Kreisverkehr B 464 / K 6912 ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Holzgerlingen in Richtung Walddorf unterwegs. Zu spät bemerkte sie, dass am Kreisverkehr ein 64-Jähriger mit seinem Porsche warten musste. Sie krachte mit so großer Wucht ins Heck des Porsche, dass dieser noch auf einen davor stehenden Audi TT eines 41-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jw)

Dußlingen (TÜ): Pkw macht sich selbstständig

Ein nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesicherter Pkw ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, in der Hallstattstraße ereignet hat. Ein 37-Jähriger hatte seinen Skoda am Rand der abschüssigen Fahrbahn geparkt, dabei aber vergessen, die Handbremse anzuziehen. Wenig später machte sich der Wagen selbständig, rollte rückwärts mehrere hundert Meter die Fahrbahn hinunter und prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen einen Stromverteilerkasten. Schließlich wurde der Wagen durch eine Hecke aufgehalten. An dem Skoda entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Verteilerkasten wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass ein Monteur diesen noch in der Nacht provisorisch reparieren musste. (jw)

