Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (383/2019) Einbruch in Bäckerei in Nesselröden

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Nesselröden, Nesselröder Straße Nacht zu Sonntag, 16. Juni 2019

NESSELRÖDEN (jk) - Aus einer Bäckerei im Duderstädter Ortsteil Nesselröden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (16.06.19) bei einem Einbruch Bargeld, Zigaretten und Spirituosen gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Duderstadt drangen die Täter über mehrere aufgebrochene Türen in das in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus befindliche Geschäft ein. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05527/98010 entgegen.

