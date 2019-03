Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Container für Elektroschrott aufgebrochen

34414 Warburg (ots)

Am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 07:45 Uhr, wurde festgestellt, dass auf dem Schützenplatz ein Container für Elektroschrott von unbekannten Tätern aufgebrochen wurde. Zwar ist nicht bekannt, ob etwas aus dem Container entwendet wurde, jedoch entstand an der Verriegelung Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, zu melden./He.

