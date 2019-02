Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Blutproben bei Fahrern angeordnet

37671 Höxter (ots)

Am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 19:45 Uhr, sind auf der Bundestraße 64 bei Albaxen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Da bei beiden Unfallbeteiligten der Verdacht bestand, dass sie ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr führten, wurden ihnen Blutproben entnommen. Zur Unfallzeit beabsichtige ein 33-jähriger Mann aus Holzminden mit seinem Ford Ranger von der B64 nach links auf die L 946 in Richtung Albaxen abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 31-jähriger Mann aus Höxter mit seinem Renault Clio die B64 aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Höxter. Die Verkehrsregelung erfolgt an dieser Kreuzung durch eine Lichtzeichenanlage. Dennoch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Fahrer des Clio erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Fords wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden/he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell