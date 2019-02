Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford Focus in Tiefgarage beschädigt - Verursacher begeht Unfallflucht

37671 Höxter (ots)

Am Montag, 25.02.2019, ist ein schwarzer Ford Focus in der Tiefgarage an der Uferstraße in Höxter durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Der PKW war dort in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr abgestellt worden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne eine Regulierung des entstandenen Schaden, rund 2000 Euro, zu ermöglichen. Hinweise und Angaben von Zeugen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell