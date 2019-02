Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

37671 Höxter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lütmarser Straße ist am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 13:15 Uhr, der 19-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletz worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Höxteraner mit seinem Zweirad die Lütmarser Straße in Richtung Lütmarsen. An der Einmündung An der Steinmühle beabsichtigte ein 36-jähriger Mann aus Höxter mit seinem Opel Astra aus Richtung des Schulzentrums kommend nach links in Richtung Innenstadt einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt der 19 Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Lütmarser Straße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, bis 14:35 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet. Das Leichtkraftrad wurde erheblich beschädigt abgeschleppt./He.

