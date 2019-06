Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (380/2019) Unfall in Hann. Münden - ca. 1.200 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vor der Bahn Mittwoch, 12. Juni 2019, gegen 16.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Mittwochnachmittag (12.06.19) kam es gegen 16.10 Uhr in der Straße Vor der Bahn in Hann. Münden zu einem Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 18-Jähriger mit seinem grauen Renault Modus aus der Zufahrt zum Bahnhof nach links auf die Straße Vor der Bahn ohne die Vorfahrt des von rechts kommenden VW Sharan zu beachten, der in Richtung der Straße Am Feuerteich unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 64-Jährige mit seinem VW nach rechts aus und kollidierte mit dem dortigen erhöhten Bordstein des Gehweges.

Durch die Kollision wurden beide Vorderreifen des Sharan stark beschädigt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

