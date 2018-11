FW-DT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

2 weitere Medieninhalte

© Marco Schweiger - Feuerwehr Detmold Bild-Infos Download

Detmold (ots) - Am Samstagabend um 20:45 Uhr wurden das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, die Löschgruppe Pivitsheide, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Augustdorfer Straße gerufen.

Im Bereich zwischen "Hörster Straße" und "Sandstraße" waren ein Kleinwagen (KIA) und eine Mittelklasse-Limousine (BMW) miteinander kollidiert. Hierbei wurden 3 Personen zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde u. a. das Dach entfernt.

Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst betreut und in ein Klinikum gebracht. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten, sowie die Unfallaufnahme dauerten mehrere Stunden an. Gegen 23:30 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und unsere Einsatzkräfte konnten ihre Standorte anfahren.

Die Augustdorfer Straße war im o. g. Bereich für die gesamte Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Marco Schweiger

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell