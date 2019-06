Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (379/2019) Diebstahl, Einbruch, Festnahme - Täterin läuft Polizei in die Arme

Göttingen (ots)

Göttingen, Geismar Landstraße Mittwoch, 12. Juni 2019, gegen 06.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Erst hat sie zwei E-Bikes im Wert von ca. 4.500 Euro gestohlen, dann wollte sie durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung einbrechen - nun darf sich die 25 Jahre alte Frau im Polizeigewahrsam von ihrem Beutezug ausruhen.

Ermittlungen zufolge drang die Diebin am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr gewaltsam in einen Fahrradschuppen an der Geismar Landstraße ein und entwendete aus diesem zwei Elektrofahrräder. Als sie diese wegschieben wollte, wurde ein Anwohner auf sie aufmerksam, welcher die Polizei alarmierte.

Die Polizisten fanden nicht nur die Räder wenige Meter vom Tatort entfernt auf dem Gehweg liegend vor; auch die 25-Jährige ließ nicht lange auf sich warten. Sie hatte nämlich kurz zuvor versucht, durch das angekippte Schlafzimmerfenster in eine Wohnung einzubrechen. Durch die hierbei verursachten Geräusche wurde die schlafende Bewohnerin geweckt, welche die Täterin in die Flucht schlug und sie somit in die Arme der bereits eingetroffenen Polizeibeamten trieb.

Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die 25-Jährige der Polizei bereits u.a. wegen Delikten nach dem Betäubungsmittelgesetz bekannt war und erst kürzlich zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt wurde.

Im Anschluss ging es für die Dame zur Polizeidienststelle. Hier befindet sie sich seitdem in polizeilichem Gewahrsam. Sie soll am Mittwoch (13.06.19) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell