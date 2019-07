Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Dokumenten im Fernreisezug

Schliengen (ots)

Mit gefälschten serbischen Ausweisdokumenten hat sich ein 45-Jähriger am Dienstagvormittag ausgewiesen. Die Kontrolle des türkischen Staatsangehörigen fand in einem Fernreisezug aus Basel kommend in Richtung Freiburg in Breisgau auf Höhe des Ortes Schliengen statt.

Der Mann händigte einer gemeinsamen Streife der Bundespolizei und Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) einen serbischen Reisepass sowie eine serbische Identitätskarte aus. Bei der eingehenden Überprüfung stellten sich diese Dokumente als Fälschung heraus. Ein echtes Reisedokument konnte der 45-Jährige nicht vorzeigen. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund Urkundenfälschung sowie unerlaubter Einreise und Aufenthalt eingeleitet.

Die Person wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Schweiz zurückgeschoben. Die gefälschten serbischen Dokumente wurden durch die Eidgenössische Zollverwaltung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell