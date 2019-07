Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Hohe Geldstrafe für Verstoß gegen das Waffengesetz

Weil am Rhein (ots)

Ein 53-Jähriger wurde zu 1.200 Euro Geldbuße verurteilt, weil er ein Vergehen gegen das Waffengesetz begangen hat. Der Mann wurde seit Februar diesen Jahres durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht. Bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen konnte der Mann am Übergang Weil am Rhein durch Beamte des Zoll festgenommen und der Bundespolizei übergeben werden. Der deutsche Staatsangehörige war nicht in der Lage, die hohe geforderte Geldsumme zu begleichen. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen und wurde die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

