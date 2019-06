Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss mit anschließender Bedrohung der eingesetzten Beamten in 18546 Wostevitz

B96/Mukran (ots)

Am Donnerstag, den 27. Juni 2019, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in Wostevitz auf Rügen ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Bedrohung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Sachverhalt wie folgt. Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer setzte auf der B96 in Richtung Fährhafen Mukran zu einem Überholvorgang an. Auf Grund des Gegenverkehrs musste er diesen jedoch abbrechen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der daneben befindliche 38-jährige Fahrer eines Pkw Dacia eine Vollbremsung einleiten. In Folge dessen wurden ein sieben- und ein 14-jähriges Kind, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, leicht verletzt.

Bei der anschließenden Konfrontation der Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Mukran kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Bedrohung mit einem Messer zwischen den beiden. Die zum Einsatz alarmierten Beamten wurden bei der Klärung des Sachverhaltes ebenfalls durch den Lkw-Fahrer bedroht. Es gelang ihnen, den 58-Jährigen zu fixieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen, wie die Blutprobenentnahme, wurden im Polizeirevier Sassnitz durchgeführt. Die Beamten stellten u.a. das Messer sowie den Fahrtenschreiber des Lkw sicher. Die verletzten Kinder wurden durch einen eingesetzten Rettungswagen erstversorgt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell