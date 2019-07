Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Lottstetten (ots)

Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wurde ein 40-Jähriger am Übergang Lottstetten-Nack festgenommen. Der tschechische Staatsangehörige wurde nach der Einreise aus der Schweiz am Sonntagnachmittag, durch Kräfte des Zoll kontrolliert. Eine Überprüfung ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) von Tschechien zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Wegen nicht bezahltem Unterhalt lag ein Europäischer Haftbefehl gegen den 40-Jährigen vor. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und an die Bundespolizei übergeben. Nach der Vorführung beim Haftrichter am heutigen Tag wurde der 40-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell