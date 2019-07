Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen drei Haftbefehlen

Weil am Rhein (ots)

Da er mit drei Haftbefehlen gesucht war, wurde ein 27-Jähriger am Freitagabend [12.07.19] festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde bei der Einreise nach Deutschland am Übergang Weil-Autobahn durch Beamte des Zoll kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der 27-Jährige dreimal zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen Diebstahl hatte die Staatsanwaltschaft Essen eine viermonatige Freiheitsstrafe zur Vollstreckung ausgeschrieben. Hinzu kam eine Geldstrafe in Höhe von 530 Euro oder 53 Tage Ersatzfreiheitstrafe wegen Verstoß Betäubungsmittelgesetz, ausgeschrieben durch die Staatsanwaltschaft Dortmund. Sowie 600 Euro Geldstrafe oder 60 Tage wegen Erschleichen von Leistungen gefordert durch die Staatsanwaltschaft Essen. Der 27-Jährige wurde an die Bundespolizei übergeben und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell