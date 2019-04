Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten zwischen Sonntag, 28. April, 23.30 Uhr und Montag, 29. April, 7.30 Uhr, Mauern, Wände, Zäune, Garagen, Stromkästen, Straßenschilder, eine Holzbrücke sowie die Straße mit blauer, grüner und roter Sprühfarbe. Alle Taten ereigneten sich an den Straßen Am Gasthausbach und Packeniusstraße. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

