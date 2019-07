Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Montagabend aufgrund eines Diebstahl in Untersuchungshaft genommen. Der Mann wurde in einem Industriegebiet in Freiburg durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige hatte im Oktober letzten Jahres einen Wohnwagen in Berlin aufgehebelt. So gelang es ihm, über 2.000 Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände zu entwenden. Er wurde damals als Täter ermittelt, erschien jedoch nicht zur Hauptverhandlung vor Gericht. Gestern konnte der gesuchte Straftäter dann in Freiburg festgenommen werden. Er wurde dem Richter vorgeführt und anschließend durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

