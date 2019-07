Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall mit Fußgänger

Mainz (ots)

Dienstag, 02.07.2019, 08:45 Uhr

Am Dienstagmorgen kommt es in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Laut Zeugenaussagen überquert der 65-Jährige Fußgänger die Ampel bei Rot und es kommt zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Senior wurde dabei leicht verletzt. Er erleidet eine große Platzwunde am Kopf und wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein zufällig vor Ort befindlicher Notarzt leistet Erste Hilfe. Zur Versorgung bittet er einen Busfahrer, ihm seinen Erste-Hilfe-Kasten auszuleihen. Dieser hilft nach Zeugenaussagen nur widerwillig und entfernt sich samt Kasten von der Unfallstelle, noch bevor der Notarzt seine Maßnahmen beendet hat.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Busfahrer, gegen den ein Verfahren wegen Unterlassener Hilfeleistung aktuell geprüft wird, geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06131/65-4110 mit der Polizei Mainz in Verbindung zu setzen.

