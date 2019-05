PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Dienstag, 30.04.2019, bis Mittwoch, 01.05.2019, 10:30 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Dienstag, 30.04.2019, 21:45 Uhr Zimmersmühlenweg 62, 61440 Oberursel

Ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bad Homburg befuhr mit seinem Volvo 740 GL den Zimmersmühlenweg in Oberursel, als in Höhe der Hausnummer 62 plötzlich eine Katze auf die Fahrbahn und vor sein Fahrzeug lief. Aufgrund des Überraschungsmomentes und um eine direkte Kollision mit dem Haustier zu vermeiden, verriss der 64-jährige das Lenkrad seines Fahrzeuges und kollidierte daraufhin mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Dieser wird auf ca. 21.000 EUR geschätzt. Die Katze selbst wurde nicht verletzt und suchte das Weite.

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Einbruch in Schule

61250 Usingen, Schloßplatz 1 (Christian-Wirth-Schule) Freitag, 12.04.2019, 21:30 Uhr - Montag, 29.04.2019, 07:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter gelangten, während der Osterferien, auf unbekannte Weise in das Schulgebäude, brachen die Roll- und Wandschränke in den Büroräumlichkeiten der Christian-Wirth-Schule auf und entwendeten dort Bargeld und 2 Mobiltelefone. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen melden, Tel: 06081/92080 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle:

Gestürzter Radfahrer

61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße Dienstag, 30.04.2019, 16:40

Ein 50-jähriger Radfahrer aus Neu-Anspach befuhr mit seinem Rad den Bahnsteig in Neu-Anspach. Vor ihm lief eine Person in gleicher Richtung. Der Radfahrer fuhr aus Unachtsamkeit gegen die rechte Schulter der vor ihm laufenden Person und stürzte mit seinem Rad auf die Bahnschienen. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz Prellungen und Schürfwunden und wurde ins Krankenhaus nach Usingen verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 40,-EUR.

Sonstiges:

23. Rocknacht in Wehrheim

61273 Wehrheim Dienstag, 30.04.2019 - Mittwoch, 01.05.2019

Die Veranstaltung verlief ohne polizeilich relevante Ereignisse. Zur Spitzenzeit waren ca. 900-1000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände. Während der Ablaufphase wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten drei Trunkenheitsfahrten festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell