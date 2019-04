PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis am 30.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg, Castillostraße, 26.04.2019, 13:00 Uhr bis 27.04.2019, 17:00 Uhr,

(ps)Zwischen Freitagmittag und Samstagabend versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg einzubrechen. Trotz mehrerer Hebelversuche an der Hauseingangstür konnten die Einbrecher ihre Tat nicht vollenden und flüchteten unerkannt vom Grundstück der Castillostraße. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte unter der Telefonnummer 06172 1200.

2. In Schule eingebrochen und Klassenzimmer verunstaltet, Usingen, Pestalozzistraße, 27.04.2019, 13:00 Uhr bis 28.04.2019, 13:51 Uhr,

(ps)Unbekannte Täter machten sich zwischen Samstag- und Sonntagmittag über den Klassenraum einer Schule in Usingen her. Die Vandalen verschafften sich, ersten Ermittlungen zufolge, über ein Fenster im Erdgeschoss Einlass in die Räumlichkeiten des Bildungszentrums, in der Pestalozzistraße. Anschließend beschmierten, verunstalteten und beschädigten die Unbekannten das Klassenzimmer sowie das darin enthaltene Mobiliar. Die Täter entkamen unerkannt vom Schulgelände und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei in Usingen ermittelt in dem Fall. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0.

3. Wertgegenstände aus Umkleidekabine entwendet, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Josef-Baumann-Straße, 28.04.2019, 10:00 Uhr bis 28.04.2019, 16:00 Uhr,

(ps)Am Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden gleich mehrere junge Frauen durch Diebe in einer Sporthalle in Ober-Erlenbach beklaut. Während der Abwesenheit der Geschädigten betraten die Täter die frei zugängliche Umkleidekabine in der Josef-Baumann-Straße und durchwühlten sämtlichen Gegenstände. Hierbei wurden die Diebe fündig und ergaunerten Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Täter konnten unerkannt vom Schulgelände flüchten. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172 1200 zu melden.

4. 34-Jähriger verprügelt, Bad Homburg, Louisenstraße, 29.04.2019, gegen 21:20 Uhr,

(ps)Mit Verletzungen im Gesicht wurde ein 34-Jähriger Neu-Anspacher vor einer Bankfiliale in Bad Homburg durch eine Passantin aufgefunden. Ersten Befragungen zufolge wurde der Geschädigte, am Sonntagabend, in der Louisenstraße, durch mehrere Personen attackiert. Da der 34-Jährige neben verschwommenen Erinnerungen, auch einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Hintergründe zur Tat werden zurzeit ermittelt. Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich der Louisenstraße unterwegs waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer ist die 06172 1200.

