Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Straftäter mit falschem Ausweis aufgegriffen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter kosovarischer Staatsangehöriger konnte am Übergang Weil am Rhein festgenommen werden. Zuvor wies sich der 30-Jährige bei der Kontrolle mit einer totalgefälschten slowenischen Identitätskarte aus. Beamte des Zoll konnten den Mann am Sonntagmorgen feststellen und der Bundespolizei übergeben. Neben der falschen slowenischen Identitätskarte wurde in seinem Reisegepäck auch ein falscher slowenischer Reisepass aufgefunden. Durch einen Abgleich mit Fingerabdrücken kam die wahre Identität des Mannes ans Licht. Es handelt sich um einen 30-Jährigen kosovarischen Staatsangehörigen, welcher in Deutschland zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde durch die Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl mit einem Haftbefehl gesucht. Durch die Bezahlung einer Geldstrafe von 650 Euro konnte er die geforderte Haftstrafe von 65 Tagen abwenden. Durch die Bundespolizei wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalt eingeleitet. Die totalgefälschten slowenischen Dokumente wurden sichergestellt.

