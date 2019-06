POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Osterburken: Einbruch in Schulgebäude

Mit einem Stein warf eine bislang unbekannte Person zwischen Freitag und Montag eine Fensterscheibe des alten Realschulgebäudes in der Hemsbacher Straße in Osterburken ein. Anschließend öffnete die Person das Fenster und betrat das Gebäude. Aus dem Innern entwendete sie einen Flachbildschirm und suchte anschließend mit dem Diebesgut das Weite. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim melden.

Buchen: Unfall zu spät gemeldet

Deutlich zu spät meldete eine BMW-Fahrerin, dass sie am späten Freitagabend gegen eine Laterne in der Max-Born-Straße in Buchen gefahren war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Die Frau beschloss nach Rücksprache mit ihrer Tochter den Unfall erst am Montag der Polizei zu melden. Dies war deutlich zu spät. Aus diesem Grund sieht die 50-Jährige nun einer Anzeige wegen Unfallflucht entgegen.

Mosbach: Ausweichmanöver endet an Leitplanke

Vermutlich unter Ausnutzung der Gegenfahrbahn fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin am Montag, gegen 9.30 Uhr, durch ein Linkskurve zwischen Reichenbuch und Diedesheim in Höhe der Zufahrt zum Schreckhof. Um dem VW auszuweichen zog ein entgegenkommender Volvo-Fahrer seinen Wagen so weit nach rechts, dass er die Leitplanke streifte. Dabei entstand an dem Volvo Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die VW-Fahrerin hat Angaben des Geschädigten zufolge dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine Sonnenbrille. Außerdem soll sie ein Mobiltelefon in der Hand gehalten haben. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf die VW-Fahrerin geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Schwarzach: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Hauptstraße in Schwarzach zu. Der 17-Jährige fuhr zügig aus einer Hofeinfahrt über den Gehweg auf die Straße. Dort war gerade ein Autofahrer unterwegs. Der 68-Jährige versuchte zwar noch eine Kollision zu vermeiden, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sich das Auto und das Fahrrad berührten. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Am Kraftfahrzeug des 68-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

