POL-OL: +++ Oldenburg: Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Fahrraddieb +++

Ein 23-jähriger Oldenburger beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe "Fahrraddiebstahl" bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet eine Reihe von Fahrrädern entwendet zu haben, um sie anschließend auf einem Kleinanzeigen-Portal im Internet zum Kauf anzubieten. Die Beamten ermitteln gegen den Mann nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der 23-Jährige seit Mitte April insgesamt 23 Fahrräder zum Verkauf eingestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten zwei der Räder mit Fahrraddiebstählen im Milanweg und der Käthe-Kollwitz-Straße in Verbindung bringen. 21 weitere Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden. Die Ermittler suchen nun weitere Käufer, die dem 23-Jährigen in der fraglichen Zeit Fahrräder abgekauft haben sowie Personen, denen insbesondere im Stadtteil Bürgerfelde Fahrräder entwendet worden sind und dies bisher nicht angezeigt haben. Diese Personen werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (526762)

