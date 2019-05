Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 28.05.19, gegen 18:17 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn, OT Petersfehn I, zu einem Heckenbrand auf einem Privatgrundstück. Beim Abbrennen von Wildwuchs auf einer Auffahrt mit einem Gasbrenner geriet eine Tujahecke von ca. 5 Metern durch Funkenflug in Brand. Ein angrenzendes Carport und ein darunter befindlicher Pkw auf dem Nachbargrundstück wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.Durch das schnelle Eingreifen der FFW Petersfehn kann ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Plizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 8000 Euro.

