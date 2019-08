Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Frau Handy entrissen - Täter festgenommen

Waiblingen (ots)

Am Samstag kurz nach 22 Uhr wurde eine 25jährigen Frau am Bahnhof in Waiblingen von einem Mann geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf nahm der Täter unter weiterer Gewaltanwendung das Handy der Geschädigten an sich und flüchtete. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt. Wie sich herausstellte handelte es sich bei dem Täter umd den 25jährigen Ex-Freund der Geschädigten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter festgenommen und das Handy bei ihm sichergestellt werden. Der leicht alkoholisierte bereits polizeibekannte Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen und einer richterlichen Haftprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell