Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baustellenmaterial in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Sonntag, 11.08.2019, 18:00 Uhr und Montag, 12.08.2019, 13:00 Uhr wurde in dem Baustellenbereich in der Gusenburger Straße in Hermeskeil eine Grabenbrücke aus Metall mit Geländer und zwei Doppelschilder mit jeweils "Durchfahrt verboten" und "Sackgasse" entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

