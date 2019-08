Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 20 Jähriger mit Drogen und Schusswaffe kontrolliert

Idar-Oberstein/Stadtgebiet (ots)

Am Dienstag, den 13. August wird im Stadtgebiet Idar-Oberstein ein 20- Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des vor 7 Wochen aus der Haft entlassenen Beschuldigten und dessen mitgeführten Sachen kann die Polizei insgesamt 45 g Amphetamin- Paste und 20 Ecstasy-Pillen auffinden. Neben den Betäubungsmitteln und Betäubungsmittelutensilien, wie Feinwaage, kann zusätzlich noch eine schussbereite CO2 Waffe festgestellt werden. Die Betäubungsmittel und die Schusswaffe werden sichergestellt, anschließend wird der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht. Der 20-jährige Idar-Obersteiner ist der Polizei bereits in der Vergangenheit wegen unzähliger Straftaten bekannt. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten werden die Beamten fündig. Hier kann eine weitere CO2 Waffe und insgesamt 200Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wird vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt.

