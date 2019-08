Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW mutwillig zerkratzt

Idar-Oberstein, Ortslage Weierbach (ots)

Am Montag, den 12 August wurde in dem Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr ein schwarzer PKW in der Dorfstraße in Weierbach beschädigt. Durch einen derzeit unbekannten Täter wurde die Fahrerseite mutwillig, vermutlich mit einem Schlüssel, zerkratzt. Der entstandene Schaden ist im oberen dreistelligen Bereich anzusiedeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell