Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in leerstehende Gebäude der Housing in der ehemaligen Straßburgkaserne

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Donnertag, 08.08.2019 bis Montag, 12.08.2019 kam es erneut zu einem Einbruch in ein Gebäude der leerstehenden Housing der ehemaligen Straßburgkaserne im Stadtteil Algenrodt. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und entwendeten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Elektrokabel. Da es im dortigen Bereich immer wieder zu gleichgelagerten Sachverhalten, aber auch Sachbeschädigungen und Vandalismus kommt, bittet die Kripo Idar-Oberstein um entsprechende Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

