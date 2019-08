Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Wasserliesch (ots)

Am 12.08.2019, gegen 12:33 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in der Römerstraße in Wasserliesch. Ein Topf mit Essen überhitzte auf dem Herd und setzte einen Teil der Küche in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Vor Ort waren die Feuerwehren Wasserliesch und Konz, zwei Rettungswagen und zwei Notärzte sowie die Polizei Saarburg im Einsatz.

