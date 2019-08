Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-Tag

Trier (ots)

Bei dem wöchentlichen Kontrolltag der Polizei Trier, dem sogenannten "Trier-Tag", wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Augustinusstraße, in der Pellinger Straße sowie in der Fußgängerzone wurden Verkehrskontrollen sowie Fußstreifen durchgeführt. 10 Verkehrsteilnehmer wurden wegen Mißachtung des Durchfahrverbots verwarnt. 9 Verkehrsteilnehmer wurden wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht verwarnt. 7 Radfahrer wurden beim Befahren der Fußgängerzone verwarnt. 13 Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, da sie den Kreisverkehr nicht den Vorschriften entsprechend befahren haben.

