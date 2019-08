Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht, Hoher Sachschaden

Serrig (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, wurde die Polizeiinspektion Saarburg um 01:00 Uhr zu einem vermeintlichen Erdrutsch an der B 51 von Serrig kommend in Fahrtrichtung Saarburg gerufen. Vor Ort stellte sich den eingesetzten Beamten die Situation als Verkehrsunfallflucht dar.

Ein flüchtiger Kfz- Führer, vermutlich LKW, kam ausgangs einer langgezogenen Linkskurve, unmittelbar nach der Abfahrt in Richtung Ortsmitte Serrig, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ca. 200m neben der Fahrbahn weiter in Richtung Saarburg.

Hierbei verursachte er durch Überfahren von mindestens 3 Leitpfosten und dem Grünstreifen Sachschaden.

Danach übersteuert der Kfz- Führer, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit der linksseitig, in Fahrtrichtung Saarburg, angebrachte Schutzplanke, wobei an 9 Schutzplankenelementen weiterer Sachschaden entstand.

Im Anschluss verließ der unbekannte Kfz- Führer die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Zeugenhinweise, die in diesem Bereich einen weißen LKW, der Marke Daimler- Benz evtl. mit Unfallschaden festgestellt haben. (Tel.: 06581/9155-0)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: Herr Niehren

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell