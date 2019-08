Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Eierwerfer

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zum Samstag, 10.08.2019, gegen 01.30 Uhr, bewarfen zwei bislang unbekannte Täter ein Privathaus in Hermeskeil, in der Trierer Straße, mit Eiern. Hierzu überstiegen sie den Zaun des Anwesens in der Dechant-Greff-Str., wo sich auch der Eingang des Anwesens befindet. Die Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Hinweise erbeten unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503 91510

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell