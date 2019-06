Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erschreckender Auftakt für die Motorradfahrer am langen Wochenende zu Pfingsten in Südbaden - mehrere schwere Verkehrsunfälle - Zwei Motorradfahrer versterben - Schwere Verletzungen

Im Verlauf des Samstages vor Pfingsten 08.06.2019 nutzten viele Motorradfahrer das schöne Wetter für Ausfahrten in Südbaden.

Zwischen 09:58 Uhr und 18:30 Uhr ereigneten sich an verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 10 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des PP Freiburg, bei dem Motorradfahrer beteiligt waren. Hierbei kam es zweimal zu tödlichen und zu weiteren schweren bis sogar lebensgefährlichen Verletzungen.

Gegen 09:58 Uhr kam ein 54-jähriger Motorradfahrer im Landkreis Waldshut auf der L 170 von Ebnet in Richtung Bonndorf nach der Steinasäge aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und prallte gegen einen Hang. Er wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Um 10:39 Uhr wurde gemeldet, dass eine 30-jährige Motorradfahrerin auf der B 500 in Höhe des Thurnerpasses in Richtung Furtwangen fuhr, als sie dort alleinbeteiligt zu Fall kam. Bei diesem Unfall im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kam es ebenfalls glücklicherweise nur zu leichteren Verletzungen.

Gegen 11:15 Uhr ereignete sich im Landkreis Lörrach auf der Kreisstraße K 6352 zwischen Schopfheim und Gersbach bei der Gemeinde Hasel im Landkreis Lörrach ein Verkehrsunfall bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer ebenfalls alleinbeteiligt zu Fall kam, er mit seiner Maschine über die Fahrbahn rutschte und er dann ca. 20 Meter eine Böschung hinab stürzte. Das Fahrzeug verblieb auf der Fahrbahn. Er war talwärts unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert wurde. Bei ihm besteht weiterhin akute Lebensgefahr.

Kurz nach 12:30 Uhr kam es auf der Landstraße L 140 zwischen Badenweiler und Tegernau, noch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zu einem Unfall bei dem eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw bergwärts kurz nach Badenweiler in einer Linkskurve die Spur nicht halten konnte. Sie kam in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer, welcher hierbei stürzte und mehrere, aber glücklicherweise keine schwereren Verletzungen davon trug.

Am Nachmittag gegen 15:50 Uhr stürzte ein 54-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt auf der Landstraße L 146 von Happach in Richtung Lehen, oberhalb des Forsthofes direkt hinter einer scharfen Linkskurve. Er wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht werden musste.

Weiterhin in akuter Lebensgefahr schwebt ein 51-jähriger Motorradfahrer, welcher gegen 16:05 Uhr auf der L 156 von Fischbach nach Schluchsee im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hinab fuhr. Dieser überholte einen Pkw eines 26-jährigen und kollidierte hierbei im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 55-jährigen. Auch dieser musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden in welcher er sofort einer Notoperation unterzogen wurde.

Um 16:29 Uhr wurde ein Unfall auf der Landstraße L 151a zwischen Hochsal und Laufenburg (Baden) im Landkreis Waldshut gemeldet. Ein 73-jähriger Motorradfahrer war talwärts unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Linkskurve über die Mittellinie Hinweg in den Gegenverkehr kommt. Er streift dort den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und kommt hierdurch zu Fall. Er erleidet dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstirbt.

Ebenfalls im Landkreis Waldshut kam gegen 17:25 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos im Bereich des "Schluchtensteig" alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt.

Ebenso wie gegen 17:40 Uhr ein 54-jähriger Motorradfahrer der in der Ortsdurchfahrt von Glottertal (L112) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stürzte.

Gegen 18:30 Uhr kam es allerdings noch einmal zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 6307 im Landkreis Lörrach von Muggenbrunn nach Todtnauberg kurz vor dem Ortseingang. Ein 20-jähriger Motorradfahrer war talwärts aus Todtnauberg in einer Rechtskurve unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und hier mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass auch die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer nichts mehr ausrichten konnten. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die diesjährige Motorradsaison hatte bereits zu Beginn zu mehreren schweren Verkehrsunfällen geführt.

Das Polizeipräsidium Freiburg wird auch in den kommenden Wochen und Monaten mit entsprechenden Programmen reagieren und neben Aufklärung und Fortbildung auch mit einer erhöhten Kontrolldichte präsent sein.

Stand: 00:30 Uhr

FLZ/mt

