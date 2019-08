Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Morbach (ots)

Amm 09.08.2019 befuhr der 20-jährige alleinbeteiligte Unfallverursacher gegen 14.05 Uhr die K 122 von Morbach kommend in Richtung B 269. In einer Linkskurve verlor dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

