Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fußgönheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es gegen kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die 28-jährige Unfallverursacherin selbst leicht verletzt und erheblicher Sachschaden verursacht wird. Demnach befährt sie mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Maxdorf und ist durch die Bedienung ihres Radios kurzzeitig so abgelenkt, dass sie frontal mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW kollidiert. Neben den leichten Verletzungen der jungen Frau entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 7500EUR.

