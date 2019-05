Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 18 Jähriger beschädigt Schild

Römerberg (ots)

Am späten Freitagabend wurde ein, am Bahnsteig des Bahnhofes Römerberg- Berghausen befestigtes Schild, aus der Verankerung gerissen. Dank der guten Personenbeschreibung eines Zeugen, konnte der noch in der Nähe befindliche Täter ermittelt werden. Gegen den 18-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfasst

