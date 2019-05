Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 16.05.19 auf 17.05.19 wird der PKW des Geschädigten von unbekanntem Täter in der Melchiorstraße in Frankenthal entlang der Beifahrerseite mittels spitzen Gegenstands zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.

