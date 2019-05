Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddemonstration in Frankenthal-Eppstein

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 17.05.2019, in der Zeit von 17:00 - 18:00 Uhr, nehmen ca. 200 Personen an einer geplanten Demonstration für einen Radweg in Frankenthal-Eppstein teil. Die Veranstaltung wird zum Zwecke der zeitweisen Sperrungen der Dürkheimer Straße sowie der L 524 durch die Polizei begleitet und verläuft ohne besondere Vorkommnisse.

