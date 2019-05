Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten kam es am Freitagabend in Speyer als ein 60-jähriger PKW Fahrer beim Linksabbiegen von der Dudenhofer Straße in die Obere Langgasse das entgegenkommende Kleinkraftrad übersah. Durch den Zusammenstoß kamen der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades sowie seine 17 Jahre alte Mitfahrerin zu Sturz und verletzten sich hierbei leicht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

