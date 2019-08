Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht gesucht

55765 Birkenfeld, Großraumparkplatz Am Talweiher (ots)

Am Samstag, dem 10.08.19, zwischen 08:55 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein weißer PKW beim Ein-, bzw. Ausparken in eine Parkbucht am ehemaligen Gaststättengebäude Auf dem Talweiher einen dunklen Golf. An diesem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld, Tel.: 06782/9910

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/9910

www.polizei.rlp.de/pi.birkenfeld

